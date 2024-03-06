Esenler\'deki Parkta Bulunan Ceninle İlgili Çalışma Yürütülüyor

Esenler'deki bir parkta bulunan ceninle ilgili tespit ve yakalama çalışması yürütülüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ceninin bulunduğu adresin belirlenmesi üzerine olay yerine gitti.
Ekipler, bir kişinin parkta yürürken köpeklerin hareketlerinden şüphelendiği, kontrol ettiği yerde cenin gördüğü ve 112 ihbar hattını aradığını tespit etti.
Olayın aydınlatılmasına yönelik tespit ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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