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Esenyurt Belediye Başkanı Gözaltında

Esenyurt Belediye Başkanı Gözaltında

Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK'ya üyelik iddiasıyla gözaltına alındı. CHP Esenyurt Başkanı süreci takip ediyor.

30.10.2024 13:14
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınmasının ardından Esenyurt CHP İlçe Başkanı Hüseyin Ergin basın açıklaması düzenledi. Ergin açıklamasında sürecin takipçisi olduklarını ifade ederek "En kısa sürede, bu olay bitecek ve halkın gönlünü rahatlatacak anlamda bir gelişme yaşanacağını biz biliyor ve ümit ediyoruz. Belediye başkanımız da birkaç güne kalmaz tekrar görevinin başında olacaktır. Sağduyulu olmaya, soğukkanlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu sabah saat 06.00'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alındı. Özer, sağlık kontrolünün ardından TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Özer'in gözaltına alındığını duyan çok sayıda kişi Esenyurt Belediyesi'nin önünde toplantı.

'BURADAN BİR TERÖR MALZEMESİ ÇIKARMANIN PEK AKILANE OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Esenyurt CHP İlçe Başkanı Hüseyin Ergin de belediyenin önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Ergin açıklamasında, "Sabahın erken saatlerinde saat 06: 00'da hem belediye başkanımıza hem de belediyemize bir operasyon düzenlendi. Değerli belediye başkanımız evinden güvenlik güçlerimizce alınarak Vatan Emniyet'e götürülmüş ve orada şu an muhtemelen ifadesi alınıyordur. Adaletin bizi yanıltmayacağını düşünüyoruz. Halkın büyük teveccühü ile seçilmiş, iradesiyle görev başına gelmiş ve devletin bütün kademelerinde uzun dönemler görev yapmış bir insan Esenyurt belediye başkanı. ve uzun yıllar devletine hizmet etmiş bir profesör bilim insanıdır. Buradan bir terör malzemesi çıkarmanın pek akılane olduğunu düşünmüyorum. En kısa sürede, birkaç güne kalmaz bu olay bitecek ve halkın gönlünü rahatlatacak anlamda bir gelişme yaşanacağını biz biliyor ve ümit ediyoruz. Belediye başkanımız da birkaç güne kalmaz tekrar görevinin başında olacaktır. Sağduyulu olmaya, soğukkanlı olmaya davet ediyoruz. Biz ülkemizde barışın, adaletin, huzurun inşa edilmesi, bütün kesimlerin kardeşçe yaşaması ve ülkenin gerçekten mutlu bir ortama kavuşmasından taraf olduk. Asla galeyana gelmeyeceğiz. Burası bir hukuk devletidir. Hukukun zedelenmesine ister iç basında ister dış basında izin veren taraf asla biz olmayacağız" dedi.

'YANILTICI BİLGİLER VERMEK İSTEMİYORUZ'

Ergin, Özer'in PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal'la telefonla görüşmeleri hakkında sorulan soruya ise, "Şu anda detaylı bilgi olmadığı için size bu konuda herhangi bir açıklama yapamam. İfade devam ediyor biz yanıltıcı bilgiler vermek istemiyoruz" diye cevap verdi.

Kaynak: DHA

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