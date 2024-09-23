Esenyurt'ta Hareketlilik Haftası Etkinliği

Güncel

(İSTANBUL)- Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, Esenyurt Belediyesi spor tesislerinde eğitim alan sporcular ve kadınlarla bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, spor ve haraketli yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla belediye binasına yürüdü. Özer, "İnsan vücudu hareket etmeye programlıdır ancak çağdaş dünya bizi oturmaya yönlendirdi. Kitaplar yerine dijital dünyada yüzeysel bilgilerle vakit geçiriyoruz. Hem bedenimizi hem de aklımızı sağlıklı tutmak için mutlaka spor yapmalıyız" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen hareketlilik programına katıldı. Kentin çeşitli noktalarından başlayan yürüyüşte buluşma alanı olarak belirlenen Recep Tayyip Erdoğan Parkı'na gelen Başkan Özer, buradan da Esenyurt Belediye binasına yürüdü. Buluşmada hareketliliğin önemine ilişkin düşüncelerini paylaşan Özer, yürüyüşün ardından programa katılanlarla belediye binasının 2'nci katında kahvaltı yaptı. Kahvaltıda gençlerle ve sporcularla bir söyleşi gerçekleştiren Özer, vatandaşların sporla iç içe olmaları için ellerinden gelen tüm projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

"Esenyurt'u 21'inci yüzyılın parlayan yıldızı haline getireceğiz"

Esenyurt'ta spor alanlarını artırmak amacıyla yapılan çalışmalar hakkında gençleri ve sporcuları bilgilendiren Başkan Özer şöyle konuştu:

"Spor konusuna geçmeden önce, belediyemizin hedefleri hakkında genel bir çerçeve çizmek istiyorum. Tıpkı bir vücudun bütün olarak ele alınması gerektiği gibi ilçemizi de her yönüyle değerlendirmeden sadece tek bir alan üzerine odaklanmak yeterli olmayacaktır. Peki, biz, Esenyurt için ne yapıyoruz? Gelir gelmez 7 hedef belirledik. Özellikle gençlerimizin bu hedefleri benimsemelerini, geliştirmelerini ve yaymalarını istiyorum. Bu hedeflerden biri bir barış ve kardeşlik şehri inşa etmek. En büyük hayalimiz budur. Barışın olmadığı bir ortamda sporun da kıymeti olmaz. Bir diğer hedefimiz temiz, ulaşılabilir ve yeşil bir Esenyurt. Çevre temiz olmazsa sporun anlamı kalmaz. Yollar düzgün değilse, bisiklet ve yürüyüş yolları yoksa sporun etkisi azalır. Yeşil alanlar ise bir şehrin soluk borularıdır. Bir sonraki hedefimiz kültür, sanat ve sporun başkenti Esenyurt. Esenyurt, çarpık kentleşmenin olduğu bir ilçe. Göç eden insanlar burada ne tam köylü ne de tam kentli olabilmiş. Bu dönüşümü sağlamanın en iyi yolu kültür, sanat ve spordan geçer. Bir diğer hedefimiz ise sosyal belediyeciliğin kalbi Esenyurt. Bu hedefte devletin yapması gereken görevleri sosyal belediyecilik anlayışıyla biz üstleniyoruz. Planlı bir Esenyurt ise önem verdiğimiz bir diğer hedefimiz. İmar sorunlarını çözerek daha planlı bir kent yaratmak istiyoruz. Sanayinin ve ticaretin başkenti Esenyurt dedik. Çünkü yoksulluk paylaşılmaz, zenginlik paylaşılır. Bu hedefimizde katma değer yaratarak zenginliği tabana yaymak istiyoruz. Kısaca amacımız bu şehri kötü imajlardan arındırıp, 21'inci yüzyılın parlayan yıldızı haline getirmek istiyoruz.

Avrupa Hareketlilik Haftası vesilesiyle buradayız. İnsan vücudu hareket etmeye programlıdır, ancak çağdaş dünya bizi oturmaya yönlendirdi. Kitaplar yerine dijital dünyada yüzeysel bilgilerle vakit geçiriyoruz. Hem bedenimizi hem de aklımızı sağlıklı tutmalıyız. Spor salonlarımız ve sahalarımızın bazıları başka kurumlara verilmiş. Şimdi onları tekrar Esenyurt halkının hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Bisiklet ve yürüyüş yolları maalesef bugüne kadar yapılmamış, bu konuda adımlar atacağız. Son olarak, bu şehrin ruhu çalınmış, ama biz o ruhu geri getireceğiz. Hep birlikte Esenyurt'u 21'inci yüzyılın parlayan yıldızı haline getireceğiz. Katılımınız için teşekkür ederim. Sağlıklı ve spor dolu günler diliyorum."

"Hareket etmek her yaşta önemlidir"

Bu anlamlı etkinlik için Başkan Özer'e teşekkürlerini ileten sporcu Efe Türkmen de konuya ilişkin görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

"Bugün, Başkanımızla parkta yürüyüş yaptık ve ardından bisiklet turuna çıktık. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çok güzel bir etkinlik oldu. Sonrasında kahvaltı yaptık ve Başkanımıza sorular yönelttik, sorularımıza cevap aldık. Gerçekten çok keyifliydi… Bugün için teşekkür ediyorum. Şimdi, hareketlilik konusunda birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Hareketlilik, her insanın hayatında olması gereken bir unsurdur. Hareketsiz bir yaşam, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir ve insan sağlığına zararlıdır. Hareket etmek her yaşta önemlidir; genç ya da yaşlı fark etmeksizin, herkes için büyük bir gerekliliktir. Bisiklet sürmek, bugün yaptığımız etkinliğin de bir parçası olarak, oldukça faydalı bir spor dalıdır. Bisiklet sürmek, insanın akciğer ve kalp ritmini düzenler, dolaşım sistemini güçlendirir ve sağlıklı bir yaşama katkı sağlar. Aynı zamanda bacak kaslarını güçlendirerek bedenin genel sağlığını iyileştirir."