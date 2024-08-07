Esenyurt Belediye Başkanı Paris\'te İstanbul Evi\'nin Açılışına Katıldı

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(PARİS) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Paris'te İstanbul Evi'nin açılışına katıldı. Özer, "Bir barış ve kardeşlik şehri Esenyurt'u, Yılmaz Güney'in, Ahmet Kaya'nın anılası eserleri, Yaşar Kemal'in okunası kitapları, Nazım Hikmet'in anılası şiirleri ile birlikte bir kültür şehri haline getirme iddiamızı sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Paris'te İstanbul Evi'nin açılışına katılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Özer, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ekrem Başkanımızın daveti üzerine geldik. İstanbul Evi'nin açılışı var. Burada 2027 Oyunları'nın bir ön hazırlığı ve daha sonra da 2036 giden bir yolu açmış olacağız hep birlikte. Onun için bugün İstanbul'umuz için çok önemli olan, Türkiye için önemli olan bir program nedeniyle hep birlikte buradayız.

Sabah uçaktan indik. Buradaki bulunan arkadaşlarımızla birlikte bir kahvaltı yaptık. Sonra Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret ettim. Ardından da Yılmaz Güney'in ziyaret ettim. Ahmet Kaya, Türkiye müzik tarihinde önemli bir yeri olan ve ülkemizde de milyonlarca hayranı olan bir insan ama maalesef burada Paris'te sürgünde öldü. Aynı akıbeti Yılmaz Güney de yaşadı. Ben Fatoş Güney'le de yakinen görüşüyorum. Hatta kendisinin de önerisi üzerine inşallah Esenyurt'ta bir Yılmaz Güney Müzesi açmayı düşünüyoruz. 21 yıldır yasaklı olan Nazım Hikmet Kültür Evi'ni gelir gelmez açtık ve ilk defa Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde faaliyetler yürütüyoruz. Esenyurt için kültürün, sanatın başkenti yapacağımızın iddiasıyla yola çıktık. Çünkü Esenyurt'un buna çok ihtiyacı var.

Esenyurt'u kültür sanatın başkenti yapmayı hedeflediklerini belirten Özer, şunları söyledi:

"Bir barış ve kardeşlik şehri Esenyurt'u, Yılmaz Güney'in, Ahmet Kaya'nın anılası eserleri, Yaşar Kemal'in okunası kitapları, Nazım Hikmet'in anılası şiirleri ile birlikte bir kültür şehri haline getirme iddiamızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Bunun da arkasında olacağız. Buradan da Esenyurtlulara Paris'ten bu anlamda selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum. Ekrem Başkanımızı da olimpiyatları İstanbul'a kazandırdığı için tebrik ediyorum.