Esenyurt Belediyesi Bir Parkı Daha Hizmete Açtı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Bir Parkı Daha Hizmete Açtı

Esenyurt Belediyesi, ilçede bir parkı daha hizmete açtı. Geniş bir katılımla gerçekleşen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'Gelecek kuşaklara borcumuz var. Bu dünya bizim atalarımızdan miras aldığımız bir dünya değil, çocuklarımızdan emanet aldığımız bir dünya. Bizlerin de bu emanete ihanet etmeden onlara güzel bir dünya bırakmamız lazım' dedi.

15.08.2024 12:36  Güncelleme: 13:53
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, ilçede bir parkı daha hizmete açtı. Geniş bir katılımla gerçekleşen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Gelecek kuşaklara borcumuz var. Bu dünya bizim atalarımızdan miras aldığımız bir dünya değil, çocuklarımızdan emanet aldığımız bir dünya. Bizlerin de bu emanete ihanet etmeden onlara güzel bir dünya bırakmamız lazım" dedi.

Esenyurt Belediyesi, bir parkı daha ilçeye kazandırdı. Atatürk Mahallesi'nde toplam bin 262 metrekare alan üzerine inşa edilen parkın açılışına, Belediye Başkanı Ahmet Özeri'in yanı sıra  CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, DEM Parti Esenyurt Eş Başkan Vekili Abdullah Arınan, Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, muhtarlar, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocukların güvenle oyunlar oynayacağı, vatandaşların ise rahat nefes alacağı parkta, çocuk oyun grupları, fitness alanı, yürüyüş yolu, oturma grupları ve kamelyalar yer alıyor.

"14 parkın daha çalışmaları sürüyor"

Başkan Özer, açılış konuşmasında, şunları kaydetti:

"Esenyurt'ta deprem toplanma alanlarını bile maalesef betona boğmuşlar ancak beton yenmez. Bir Kızılderili lafı var burada sizlere hatırlatmak istiyorum, Beyaz yerleşimciler, Kızılderilileri öldürerek Philadelphia'yı ele geçirirler. Ormanları, yeşil alanları yok ederek dev kuleler yaparlar. Sonra, 'eyvah biz ne yaptık' diyerek Kızılderililerin yıllar önce söylemiş olduğu sözleri getirip oraya büyük pankartlarla asıp ders çıkarmaya çalışmışlar. Ne yazıyor o pankartlarda biliyor musunuz? 'Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda, beyaz adam yeşil doların yenmeyecek bir şey olduğunu anlayacak ama o zaman iş işten çoktan geçmiş olacak' Yani yeşil dolar yenmez, beton yenmez. İnsan, insanca yaşayabilmesi için parka, yeşile, suya, toprağa ihtiyaç duyar. Bu nedenle bizim bu kenti, bu ülkeyi sürdürülebilir kılmak için iki şeyi çok önemsememiz lazım. Gelecek kuşaklara borcumuz var. Bu dünya bizim atalarımızdan miras aldığımız bir dünya değil, bizim çocuklarımızdan, emanet aldığımız bir dünya. O nedenle bu emanete ihanet etmeden doğru dürüst bir dünya bırakmamız lazım çocuklarımıza. Bunun için de iki şeye dikkat etmemiz gerekiyor: toprak ve su. Bilim her şeyi yapıyor, bunları yapamıyor. Bunlar da hayat için vazgeçilmez bir şeydir. Onun için toprak ve su gelecek kuşaklar da düşünülerek kullanılmalıdır. Zaten sürdürülebilirlik demek geçmişle gelecek arasındaki adaleti sağlamak demektir. Biz bununla yükümlüyüz. Bu bilinçle çalışıyoruz. Bu parkları bahçeleri de onun için yapıyoruz. Şu anda bu parkımızı açıyoruz. Allah'ın izniyle 13-14 tane parkımızın çalışması daha devam ediyor. Sayın İmamoğlu'yla beraber yüz bin metrekarelik bir parkı açacağız. Ardından bir yüz bin metrekarelik park daha gelecek. O alanı büyük bir yeşil vadi haline getireceğiz. Bunu Esenyurt halkı için yapıyoruz. Bunu Esenyurt halkının güvenine layık olabilmek için yapıyoruz. Bu bir lütuf değil, halkımızın zaten hak ettiği hizmetlerdir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi Bir Parkı Daha Hizmete Açtı - Son Dakika

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