Esenyurt Belediyesi İş Yerine Giriş Engellendi

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(İSTANBUL)- Kayyumun yönettiği Esenyurt Belediyesi'ne bağlı Esenyurt Personel A.Ş. (ESPAŞ) Genel Müdürü Ogün Zilek ile Yönetim Kurulu üyelerinin iş yerlerine girişi, polis barikatıyla engellendi. Zilek, "Biz geçmiş dönemde atanan FETÖ'cü müdürler değiliz" sözleriyle tepki gösterdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasının ardından görevinden istifa eden ESPAŞ Genel Müdürü Alaaddin Erbaş'ın yerine yeni genel müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen Ogün Zilek olmuştu. Zilek; mobbing, baskı ve istifa zorlamalarına direneceklerini açıklamıştı.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki iş yerine giden Zilek'in ve Yönetim Kurulu üyelerinin girişine izin verilmedi. Kültür Merkezi'nin önü polis barikatıyla çevrilirken girişler engellendi. Zilek, burada yaptığı açıklamada, "Ya biz FETÖ'cü değiliz, korkmayın. Biz geçmiş dönemde atanan FETÖ'cü müdürler değiliz. Herhangi bir örgütle işimiz yok. Benim adli sicil kaydım anamın sütü gibi tertemiz. Akrepler, ekip arabaları burada. Hadi ben giremiyorum, bu halk nasıl girecek" sözleriyle tepki gösterdi.

Zilek, içeri girmek için polislerden izin istedi ancak kalkanlarla girişi engellendi.