Esenyurt Belediyesi'nden 100 Milyon Lira İkramiye

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi çalışanlarına toplam 100 milyon lira ikramiye ödemesi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Can Aksoy 5,6 milyar lira borçla devraldığı kurumda israfı önleyip tasarruf politikaları uygulayarak, kamu kaynaklarını hizmet projelerine ve çalışan refahına yönlendirdi.

Bazı ilçe belediyeleri personel maaşlarını ödemekte zorlanırken, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta görev yapan 3 bin belediye çalışanı, 30 günlük ikramiyelerini bayramdan önce hesaplarında gördü.

Toplam 100 milyon liralık ikramiye ödemesi, belediye personeline moral ve motivasyon kaynağı oldu.

Açıklamada belediye çalışanlarının üyesi olduğu Hizmet-İş Sendikası'nın İstanbul Temsilciliğinin de Başkan Vekili Aksoy'a teşekkür ettiği aktarıldı.