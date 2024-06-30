Esenyurt Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Güncel

(İSTANBUL) - Esenyurt Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Bu şehri el birliğiyle güzelleştireceğiz. Sizlerin de katkısıyla Esenyurt'un kötü imajını yıkacağız ve beş yılın sonunda burada yaşayan herkes gururla 'Ben Esenyurtluyum' diyebilecek" dedi.

Esenyurt Kent Konseyi'nin Seçimli Genel Kurulu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği genel kurulda Kent Konseyi'nin yeni Başkanı Mali Müşavir Tuncer Dağ oldu.

Kurula katılan Başkan Özer, kentin farklı renklerinin bir arada olduğu Kent Konseyi'ni çok önemsediğini söyledi. Özer, şöyle konuştu:

"Bu şehri güzelleştireceksek el birliğiyle güzelleştireceğiz. Sizlerin de katkısıyla Esenyurt'un kötü imajını el birliğiyle yıkacağız ve beş yılın sonunda burada yaşayan herkes gururla 'Ben Esenyurtluyum' diyecek. Bunun için birlikte çalışıyoruz. Kent konseyi de bu çerçeveye katkıda bulunacak önemli paydaşlarımızdan biri. Bizim temel amacımız Esenyurt. Habitatın ortaya koyduğu çok ilke vardır ama sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik çok önemli. Sürdürülebilirlik şu demek: Bu dünya sadece bize ait bir yer değil. Bu dünya bizden sonra gelecek olan çocuklarımızın, onların çocuklarının da dünyasıdır. Onları düşünerek tüketelim. Yani sürdürülebilirlik geçmişle gelecek arasında adalet sağlamaktır. Peki, yaşanabilirlik ne? İşte Esenyurt'un asıl sorunları bu alanda. Altyapı ve üstyapı, kentleşme, ulaşım, yeşil alan, konut ve tapu mağdurları gibi sorunlar. Dolayısıyla biz bu sorunları gidererek, yaşanılabilir bir şehir yaratacağız. Biz buna mecburuz. Bunu mutlaka el birliğiyle, gönül birliğiyle yapmamız lazım. Ayrıca birlikte barış ve kardeşlik şehrini de yaratacağız. Herkes bu ilçede kardeşlik içerisinde yaşayacak."