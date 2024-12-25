Esenyurt'ta Afet Bilinci Eğitimi

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Esenyurt Belediyesinin arama kurtarma ekibi ESAK, ilçedeki okullarda afet bilinci eğitimi veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, afet bilinci eğitiminde öğrenciler deprem anı, öncesi ve sonrasında yapılması gerekenleri öğreniyor.

Belediyenin Afet İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, ilçedeki okullarda öğretmenlere ve öğrencilere eğitim vermesinin yanı sıra tahliye tatbikatı da yapıyor.

Örnek deprem çantası da hazırlayan ekipler, olası Marmara depreminde yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmeyi ve depreme dirençli bir kent oluşturmayı amaçlıyor.

Öğrenciler ise eğitimlerin kendilerine çok şey kattığını ifade ediyor.