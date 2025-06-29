Esenyurt'ta Bebek Bezi Deposunda Yangın

Esenyurt'ta bebek bezi üreten iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Orhan Gazi Mahallesi 2. Yol Sokak'ta bebek bezi üreten iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, işletmede hasara yol açtı.
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