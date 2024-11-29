Esenyurt\'ta Belediye Başkan Yardımcısına Soruşturma

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(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir ay önce tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın hakkında soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Soruşturmaya ilişkin Başsavcılık tarafından bu sabah basınla bir bilgilendirme notu paylaşıldı. Notta, bir ay önce "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde 'terör örgütüne finansman aktarıldığı' iddialarıyla ilgili de soruşturma yürütüldüğü, yardımcısı Osman Yalçın'ın da bu çerçevede soruşturmaya dahil edildiği iddiası yer aldı.

Bilgilendirme notunda, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın gözaltına alınması için Beylikdüzü ve Esenyurt iki adreste arama yapıldığı ancak Yalçın'a ulaşılamadığı, kullandığı ve evinde bıraktığı cep telefonları ile dijital materyallere el konulduğu, çalışmaların devam ettiği bilgileri de yer aldı.