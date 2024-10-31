Esenyurt'ta Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Protesto

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(İSTANBUL) 31 Mart'ta yüzde 49 oyla Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanmasını ve yerine kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na çağrı yapıldı. Bu çerçevede meydana götürülmeye çalışılan CHP otobüsünün meydana girişi engellenmeye çalışıldı. Yurttaşlar, "Hak, Hukuk, Adalet" sloganları atarak engellemeye karşı çıktı.

Son yerel seçimde yaklaşık 228 bin Esenyurtlu seçmenin oyunu alarak başkan seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması, ardından da Can Aksoy'un kayyum olarak atanmasına karşı tepkiler devam ediyor. Saat 16.00'da yapılması planlanın protesto için CHP otobüsü 12.00 sıralarında Esenyurt Meydanı'na sokulmak istendi. Ancak polis araçları önüne çekilerek meydana girişi engelenmeye çalışıldı. O anlarda yurttaşlar "Hak, Hukuk, Adalet" sloganları atarak engellemeye karşı çıktı. Bölgede, polis ablukası altında bekleyiş sürüyor.