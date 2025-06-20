Esenyurt'ta Cinayet Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Esenyurt'ta Cinayet Davası

20.06.2025 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta Nazlı Dere'yi öldüren Enes Çetin'in müebbet hapsi isteniyor, ağabeyine 5 yıl talep edildi.

Esenyurt'ta 6 yıl önce komşusu Nazlı Dere'yi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi, suç delillerini gizlediği ileri sürülen ağabeyinin ise 5 yıla kadar hapsi istendi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Enes Çetin ile tutuksuz yargılanan ağabeyi Salih Çetin ve sanık avukatı katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcı söz konusu mütalaada, maktul Nazlı Dere'nin olay tarihinde adresinde ölmüş şekilde bulunduğunu, olaydan sonra sanık Enes Çetin hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.

Mütalaada yer verilen olay yeri inceleme raporunda, adreste yapılan çalışmalar sonucunda bina giriş kapısının açık olduğu, kapı kilit dili ve aksanı üzerinde zorlama izi olmadığı, maktulün daire içerisinde sırt üstü yatar vaziyette olduğu, cesedin sağında yerde kırılmış ziynet eşyası kutusu, kartvizitler ve fermuarı açık bayan çantası olduğu ve çanta içerisinde beze sarılı bin 800 lira, sim kartı olmayan cep telefonu bulunduğu kaydedildi.

Maktulün cesedinin kontrol edildiğinde sırtında, kaburgasında, göğüs kafesi üzerinde, kafasında ve boğaz kısmında kesici delici alet yaraları olduğu anlatılan aynı mütalaada, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince hazırlanan otopsi raporunda Dere'nin vücudunda 12 adet kesici, delici alet yarası ve 4 adet kesik yara olduğu vurgulandı.

Mütalaada, sanık Enes Çetin'in üzerine atılı suçu kabul etmediği ancak sanığın olay günü iş yerine gelmesi gereken saatten geç geldiği, sanığın henüz çalışmaya başlamadan önce sol el bileğinde kesi izi olduğu, bahse konu izin kolluk ekiplerince fotoğraflanan yara iziyle aynı iz olduğunun belirlenmesi gerektiği ve yapılan incelemeler sonucunda sanığın iş yerinde yaralandığına, kanamayı durdurmaya çalıştığına ilişkin herhangi görüntü tespit edilemediği aktarıldı.

Maktulün öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturma devam ederken, 15 Ekim 2019 tarihinde canlı yayınlanan bir televizyon programına röportaj verirken sanığın kendisine maktulün yaralarıyla ilgili yöneltilen soruya ilk bakışta ve maktul giyinik vaziyetteyken görülmesi mümkün olmayacak şekilde cesetle ilgili cevaplar verdiğinin kaydedildiği mütalaada, Dere'nin çöp atmak için adresten çıkarken kapıyı açık bıraktığı esnada sanığın işe gitmek için evinden ayrılırken açık kapıyı görerek hırsızlık amacıyla maktulün evine girdiği ancak bir süre sonra maktulün geri dönmesiyle maktulü 12 bıçak darbesiyle öldürdüğü anlatıldı.

Mütalaada sanık Salih Çetin'in hakkında ise çelişkili savunmaları ve maktule ait konutta olaydan önce bulunduğu değerlendirilen kesici delici aletin olay sonrasında kayıp olması nedenleriyle sanık Salih'in suç delillerini gizleme ve yok etme kastıyla olay yerine geldiği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı bu nedenlerle sanık Enes Çetin'in "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarında ise 5 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsini istedi.

Savcı, diğer sanık Salih Çetin hakkında ise çelişkili savunmaları nedeniyle "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep etti.

Tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, avukatların esasa ilişkin mütalaaya yönelik savunmalarını yapmak için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Enes Çetin hakkında "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından 7 yıl 2 aydan 15 yıl 4 aya kadar hapis talep ediliyordu.

Sanık Salih Çetin'in ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: AA

Politika, Esenyurt, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Cinayet Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi 9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, ’Sarallar’ davasında tahliye edildi Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, 'Sarallar' davasında tahliye edildi
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi Sinem Ünsal son noktayı koydu Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK’da dil değişti İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı

07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
12:01
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı
İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
11:53
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
11:35
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
11:33
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
11:32
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
11:18
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
11:11
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
11:09
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
10:52
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 09:13:49. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Cinayet Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.