Esenyurt\'ta Gecekondu Yangını: İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi, Çok Sayıda Kişi Tahliye Edildi

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Esenyurt'ta bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gecekondu kısa sürede küle dönerken yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Çevre binalarda mahsur kalan 1'i çocuk çok sayıda kişi ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde bir gecekondunun çatısında çıktı. Alevler kısa sürede bütün gecekonduya yayılırken çevredeki binalar dumanla doldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri dumandan etkilendi. İtfaiyeci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ederken, polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra çevredeki binaları kontrol etti ve dumandan etkilenen 1'i çocuk çok sayıda kişinin tahliye edilmesini sağladı. Yangın çıkan gecekondu ise küle döndü.

Fuat Çelik, "Gecekondu sahibi yangını gördü fakat müdahale edemedi. İtfaiyeyi aradık. Durum vahim, gecekondu kül oldu. Can kaybı yok. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Mal sahibi ile görüştüm, elektrik de olabilir çocuklar da yapmış olabilir. Ama can kaybı yoktu. Arkadaşlar da çalışıyor. Bir itfaiyeci arkadaş da dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Geçmiş olsun" dedi.