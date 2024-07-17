Esenyurt'ta Gecekondu Yangını: İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi, Çok Sayıda Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta Gecekondu Yangını: İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi, Çok Sayıda Kişi Tahliye Edildi

Geniş Video İzle

Esenyurt'ta bir gecekonduda çıkan yangında itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, çevrede mahsur kalan bir çocuk ve çok sayıda kişiyi tahliye etti. Yangın sonucunda gecekondu küle döndü.

17.07.2024 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gecekondu kısa sürede küle dönerken yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Çevre binalarda mahsur kalan 1'i çocuk çok sayıda kişi ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde bir gecekondunun çatısında çıktı. Alevler kısa sürede bütün gecekonduya yayılırken çevredeki binalar dumanla doldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri dumandan etkilendi. İtfaiyeci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ederken, polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra çevredeki binaları kontrol etti ve dumandan etkilenen 1'i çocuk çok sayıda kişinin tahliye edilmesini sağladı. Yangın çıkan gecekondu ise küle döndü.

Fuat Çelik, "Gecekondu sahibi yangını gördü fakat müdahale edemedi. İtfaiyeyi aradık. Durum vahim, gecekondu kül oldu. Can kaybı yok. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Mal sahibi ile görüştüm, elektrik de olabilir çocuklar da yapmış olabilir. Ama can kaybı yoktu. Arkadaşlar da çalışıyor. Bir itfaiyeci arkadaş da dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Geçmiş olsun" dedi.

Esenyurt\'ta Gecekondu Yangını: İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi, Çok Sayıda Kişi Tahliye Edildi
Kaynak: DHA

Esenyurt, İtfaiye, Çocuk, Olay, İtfaiye, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Gecekondu Yangını: İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi, Çok Sayıda Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 ’Sokak hayvanları’ teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:10 Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 17:27:09. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Gecekondu Yangını: İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi, Çok Sayıda Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement