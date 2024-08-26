Esenyurt'ta Genç-Fest Başlıyor

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(İSTANBUL)- Esenyurt'ta bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan Genç-Fest, gençleri eğlence, müzik, dans, kültür sanat ve sporla buluşturmaya hazırlanıyor. Spor Parkı'nda gerçekleşecek festivalde konserler de düzenlenecek.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçede gençlere yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı. Bu kapsamda 2'ncisi düzenlenecek olan ve yarın başlayacak Genç-Fest'te spor, kültür-sanat ve eğlence bir arada olacak. Yeşilkent Mahallesi'ndeki Spor Parkı'nda yapılacak müsabakalar dışında, Cumhuriyet Meydanı'nda da sanatçılar konser verecek. Oyun alanları ve eğlenceli aktivitelerinde olduğu etkinliklerden her gün iki bin gencin faydalanması beklenirken turnuvalar sonrası dereceye giren sporculara ise kupa ve sürpriz hediyeler verilecek.

Gün içinde rekabetin ve heyecanın zirveye çıkacağı spor karşılaşmalarına ve turnuvalara ev sahipliği yapacak olan GençFest, akşamları ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Bıg Smoke Dj performansı ve Sakiler konserine ev sahipliği yapacak.

Spor turnuvalarına katılmak isteyen 16-30 yaş arasındaki gençlerin, seçtikleri branşlarda takımlarını kurarak 26 Ağustos Pazartesi gününe kadar Belediye'ye kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Festival, 29 Ağustos'ta sona erecek.