Esenyurt\'ta Genç Kız Pencereden Düştü

Esenyurt'ta oturduğu 4. kattaki dairenin penceresinden düşen Mısırlı genç kız ağır yaralandı.

Mehterçeşme Mahallesi 1871. Sokak'taki bir binanın 4. katında oturan Mısır uyruklu Meryem S. (18), henüz belirlenemeyen nedenle dairenin penceresinden aşağı düştü. Binanın girişindeki marketin tentesine çarpan genç kız, daha sonra kaldırıma savruldu.

Ağır yaralanan Meryem S, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adreste inceleme yapan polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Bu arada, genç kızın düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.