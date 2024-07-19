Esenyurt'ta günlük kiralanan dairede bir kadın ölü bulundu, yanındaki kişi gözaltına alındı.
Gökevler Mahallesi 555. Sokak'ta günlük kiralandığı öğrenilen dairede bir kadının camdan atılmaya çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti.
Daireye giren ekipler, Saliha Kenar'ın (21) yerde hareketsiz yattığını gördü. Adrese çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kenar'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Dairede bulunan N.A. (30) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
N.A'nın ilk ifadesinde, "daireye birlikte geldikleri Saliha Kenar'ı aniden fenalaşınca hava alması için pencereye götürdüğünü, yüzünü yıkamak amacıyla banyoya soktuğunu, sonra bir anda Kenar'ın bayıldığını" öne sürdüğü öğrenildi.
Saliha Kenar'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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