Esenyurt'ta günlük kiralanan dairede bir kadın ölü bulundu, yanındaki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Esenyurt'ta günlük kiralanan dairede bir kadın ölü bulundu, yanındaki kişi gözaltına alındı

Esenyurt'un Gökevler Mahallesi'nde günlük kiralandığı belirtilen bir dairede bir kadının camdan atılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Yerde hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Dairede bulunan kişi gözaltına alındı ve ilk ifadesinde kadının fenalaşması sonucu pencereye götürdüğünü iddia etti. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

19.07.2024 20:37
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Esenyurt'ta günlük kiralanan dairede bir kadın ölü bulundu, yanındaki kişi gözaltına alındı.

Gökevler Mahallesi 555. Sokak'ta günlük kiralandığı öğrenilen dairede bir kadının camdan atılmaya çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti.

Daireye giren ekipler, Saliha Kenar'ın (21) yerde hareketsiz yattığını gördü. Adrese çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kenar'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Dairede bulunan N.A. (30) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

N.A'nın ilk ifadesinde, "daireye birlikte geldikleri Saliha Kenar'ı aniden fenalaşınca hava alması için pencereye götürdüğünü, yüzünü yıkamak amacıyla banyoya soktuğunu, sonra bir anda Kenar'ın bayıldığını" öne sürdüğü öğrenildi.

Saliha Kenar'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Esenyurt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta günlük kiralanan dairede bir kadın ölü bulundu, yanındaki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta günlük kiralanan dairede bir kadın ölü bulundu, yanındaki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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