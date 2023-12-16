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Esenyurt'ta hafif ticari araç iş yerine girdi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta hafif ticari araç iş yerine girdi, 2 kişi yaralandı

Esenyurt'un Bağlarçeşme Mahallesi'nde kontrolsüz bir şekilde ilerleyen hafif ticari araç, bir iş yerine çarptı. Kazada iş yeri sahibi ve bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt\'ta hafif ticari araç iş yerine girdi, 2 kişi yaralandı
16.12.2023 - 00:23,
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Esenyurt'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç iş yerine girdi, iki kişi yaralandı.

Bağlarçeşme Mahallesi 1187 Sokak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LG 6633 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bir binanın alt katındaki tütüncü dükkanına girdi.

Kazada iş yeri sahibi R.Ö. ile içerideki O.P. yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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