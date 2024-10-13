Esenyurt'ta Hamile Kadın Tacizcisi Tutuklandı

Esenyurt'ta hamile kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Namık Kemal Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 2 Ekim'de Z.F. (37) isimli kadının taciz edildiği ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli B.Ç'yi (29) kısa sürede yakaladıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.
Zanlı B.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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