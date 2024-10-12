Esenyurt'ta hamile kadını taciz ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Namık Kemal Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 2 Ekim'de "cinsel saldırı" ihbarında bulunulması üzerine polis ekipleri söz konusu adrese sevk edildi.
Polis, Z.F. (37) isimli kadının taciz edildiğini ifade etmesi üzerine çalışma başlattı.
Hamile olan ve polis ekipleri eşliğinde hastaneye götürülen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çalışmalarını sürdüren ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli B.Ç'yi (29) kısa sürede yakaladı.
Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Hamile Kadına Taciz Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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