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Esenyurt'ta Haramidere'de Köpüklenme ve Koku Endişesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta Haramidere'de Köpüklenme ve Koku Endişesi Devam Ediyor

Esenyurt'ta Haramidere'nin Kıraç'ta kalan bölümünde köpürmeler artarak devam ediyor. Köpükle beraber yükselen koku çevre sakinlerini tedirgin ediyor. İSKİ incelemesi sonucunda iki işletmenin arıtma tesisinin çalışmadığı ve atık suların gelişigüzel şekilde deşarj edildiği belirlendi. İşletmelere idari ve cezai yaptırımlar uygulandı.

28.12.2023 - 14:51,
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ESENYURT'ta Haramidere'nin Kıraç'ta kalan bölümünde köpürmeler artarak devam ediyor. Köpükle beraber yükselen koku çevre sakinlerini tedirgin ediyor. Şikayetler üzerine İSKİ inceleme yaptı. İSKİ geçen hafta yapılan inceleme sonrası iki işletmenin arıtma tesisinin çalışmadığını belirtti. Açıklamada, "İki işletmenin arıtma tesisinin çalışmadığı ve atık suların önlem alınmadan gelişi güzel şekilde deşarj edildiğini saptamıştır. Her iki işletme hakkında idari ve cezai yaptırımlar uygulanmıştır" denildi. Ancak dere artan köpüklenmeyle endişelendirmeye devam ediyor.

Esenyurt'ta Haramidere'nin Kıraç'tan geçen bölümünde son günlerde yoğun köpüklenme devam ediyor. Köpükle birlikte yayılan koku da çevre sakinlerini tedirgin ediyor. Geçtiğimiz hafta şikayetler üzerine İSKİ derede inceleme yaptı. İncelemeyle ilgili yapılan bilgilendirmede, "Kurumumuz Haramidere ve çevresindeki işletmelerde incelemelerde bulunmuş, yapılan araştırmalarda iki işletmenin arıtma tesisinin çalışmadığı ve atık suların önlem alınmadan gelişigüzel şekilde deşarj edildiğini saptamıştır. Her iki işletme hakkında idari ve cezai yaptırımlar uygulanmıştır. Ayrıca bahse konu olan firmalara atık su arıtma bedeli tahakkuku yapılmıştır. Bunların yanısıra sözkonusu işletmelerin faaliyetten men edilmesini sağlamak amacıyla Esenyurt Belediye Başkanlığı ile resmi yazışmalara başlanılmıştır" denildi.

"BU DEREYE ÇÖZÜM BULMALARI LAZIM"

Açıklamanın üzerinden 3 gün geçmesinin ardından, derede yeniden köpükler görülmeye başladı. Artan köpüklenme çevre sakinlerini endişelendirdi. Birçok yere başvuru yaptıklarını belirten Sevgül Keşdoğmuş, "Sürekli köpük akıyor.Herşeye başvurduk hiçbir çare bulamadık.Sürekli burada köpük birikiyor. Rüzgarla birlikte evimize giriyor. Çocuklarımız buradan okula gidiyor. Bazen çok koku yapıyor evde duramıyoruz. Dereye bir çare bulsunlar. Kokusu, köpüğü rahatsızız yani burada halk olarak" dedi. Hüseyin Keskin ise, "Çok kötü kokuyor burası, Yazın özellikle insan geçemiyor kokudan. Buraya çözüm bulmaları lazım" ifadelerini kullandı. Nazire Çınar ise, "Dereyle ilgili şikayetimiz var. Kokuor köpürüyor yazın tuvalet pislikleri de gidiyor. Perişanız. Köpük uçuyo yollara geliyor. Kapı ve pencereleri kapatıyoruz " şeklinde konuştu.

Esenyurt\'ta Haramidere\'de Köpüklenme ve Koku Endişesi Devam Ediyor
Kaynak: DHA
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