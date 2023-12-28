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Esenyurt'ta Haramidere'de Köpürme Devam Ediyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta Haramidere'de Köpürme Devam Ediyor

Esenyurt'ta Haramidere'nin Kıraç bölümünde köpürmeler artarak devam ediyor. İSKİ'nin yaptığı incelemede iki işletmenin arıtma tesisinin çalışmadığı ve atık suların önlem alınmadan deşarj edildiği belirlendi. Çevre sakinleri ise köpüklenme ve yayılan koku nedeniyle endişeli.

Esenyurt\'ta Haramidere\'de Köpürme Devam Ediyor
28.12.2023 - 11:22,
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ESENYURT'ta Haramidere'nin Kıraç'ta kalan bölümünde köpürmeler artarak devam ediyor. Köpükle beraber yükselen koku çevre sakinlerini tedirgin ediyor. Şikayetler üzerine İSKİ inceleme yaptı. İSKİ geçen hafta yapılan inceleme sonrası iki işletmenin arıtma tesisinin çalışmadığını belirtti. Açıklamada, "İki işletmenin arıtma tesisinin çalışmadığı ve atık suların önlem alınmadan gelişi güzel şekilde deşarj edildiğini saptamıştır. Her iki işletme hakkında idari ve cezai yaptırımlar uygulanmıştır" denildi. Ancak dere artan köpüklenmeyle endişelendirmeye devam ediyor.

Esenyurt'ta Haramidere'nin Kıraç'tan geçen bölümünde son günlerde yoğun köpüklenme devam ediyor. Köpükle birlikte yayılan koku da çevre sakinlerini tedirgin ediyor. Geçtiğimiz hafta şikayetler üzerine İSKİ derede inceleme yaptı. İncelemeyle ilgili yapılan bilgilendirmede, "Kurumumuz Haramidere ve çevresindeki işletmelerde incelemelerde bulunmuş, yapılan araştırmalarda iki işletmenin arıtma tesisinin çalışmadığı ve atık suların önlem alınmadan gelişigüzel şekilde deşarj edildiğini saptamıştır. Her iki işletme hakkında idari ve cezai yaptırımlar uygulanmıştır. Ayrıca bahse konu olan firmalara atık su arıtma bedeli tahakkuku yapılmıştır. Bunların yanısıra sözkonusu işletmelerin faaliyetten men edilmesini sağlamak amacıyla Esenyurt Belediye Başkanlığı ile resmi yazışmalara başlanılmıştır" denildi.

"BU DEREYE ÇÖZÜM BULMALARI LAZIM"

Açıklamanın üzerinden 3 gün geçmesinin ardından, derede yeniden köpükler görülmeye başladı. Artan köpüklenme çevre sakinlerini endişelendirdi. Birçok yere başvuru yaptıklarını belirten Sevgül Keşdoğmuş, "Sürekli köpük akıyor.Herşeye başvurduk hiçbir çare bulamadık.Sürekli burada köpük birikiyor. Rüzgarla birlikte evimize giriyor. Çocuklarımız buradan okula gidiyor. Bazen çok koku yapıyor evde duramıyoruz. Dereye bir çare bulsunlar. Kokusu, köpüğü rahatsızız yani burada halk olarak" dedi. Hüseyin Keskin ise, "Çok kötü kokuyor burası, Yazın özellikle insan geçemiyor kokudan. Buraya çözüm bulmaları lazım" ifadelerini kullandı. Nazire Çınar ise, "Dereyle ilgili şikayetimiz var. Kokuor köpürüyor yazın tuvalet pislikleri de gidiyor. Perişanız. Köpük uçuyo yollara geliyor. Kapı ve pencereleri kapatıyoruz " şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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