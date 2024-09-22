Esenyurt'ta Hırsız Yakalandı

Esenyurt'ta araç muayene istasyonunda araçtan cep telefonu ve cüzdan çalan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 9 Eylül'de Zafer Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonunda park halinde bulunan araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli H.E'yi 20 Eylül'de Fatih Mahallesi'nde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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