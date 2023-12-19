Esenyurt\'ta İş Yeri Soygunu

ESENYURT'ta bir iş yerine gece saatlerinde 3 şüpheli geldi. Dükkan sahibinin iş yerinden ayrılmasını 4 saat boyunca bekleyen şüpheliler, dükkandan hırsızlık yaptı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.İş yeri sahibi Metin Kaya ,"Biz çıktıktan sonra gelip birinci kilidi açıyorlar gidip 10 dakika sonra geri gelip ikinci kilidi açıyorlar, gidip yarım saat sonra gelip dükkanın içine giriyorlar" dedi. Aynı iş yerinin 4 ay önce de kundaklandığı öğrenildi.

Olay, 12 Aralık Salı günü saat 04.30 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Üç şüpheli Metin Kaya'nın kebapçı dükkanına saat 00.30 sıralarında geldi. Kaya'nın dükkanda olduğunu gören şüpheliler olay yerinden ayrıldı. Şüpheliler 04.30 sıralarında dükkana bir kez daha geldi. Kimsenin olmadığını gören 3 şüpheli dükkan kapısının kilitlerini sökmeye başladı. 2 şüpheli dükkana girerken, 1 şüpheli ise kapıda gözcülük yaptı.Yaklaşık 3 dakika kaldıkları dükkandan hırsızlık yapan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Aynı iş yerinin yaklaşık 4 ay önce kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülerek yakıldığı öğrenildi. Dükkanın kundaklandığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"BİRİ DIŞARIDA BEKLİYOR İKİSİ İÇERİ GİRİYOR"

Dükkan sahibi Metin Kaya, "Dün akşam oldu olay. Dün akşam 00.30 sıralarında buraya geliyorlar, bizim burada olduğumuzu görünce tekrar geri gidiyorlar. 04.30'a kadar bizi burada denetliyorlar. Biz çıktıktan sonra gelip birinci kilidi açıyorlar gidip 10 dakika sonra geri gelip ikinci kilidi açıyorlar, gidip yarım saat sonra gelip dükkanın içine giriyorlar. Biri gözetlemek için dışarıda bekliyor ikisi içeriye giriyor, içeriden 3 dakika sonra çıkıyorlar, çıkarken ellerinde bir cihaz kutusuyla çıkıyorlar ama ne olduğunu da bilmiyoruz keşfedemedik henüz. Bununla ilgili biz karakola gittik suç duyurusunda bulunduk gelip baktılar şu anda araştırıyorlar. Bundan 4 ay önce bizim başımızdan kundaklama olayı geçti. Orada da itfaiye gelip söndürüyor, 4 aydır bu failler bulunamadı."dedi.

"BU KADAR TESADÜF OLAMAZ"

Kaya, " Burası geceleri çok karanlık oluyor, eskiden burada bekçiler devriye atıyordu sıkıntı yaşamıyorduk. Bekçilerin devriyesi bitti şu anda; doğru düzgün uygulama da yapılmadığı için biz burada çok zor şartlar altında esnaflık yapıyoruz. Yetkililerden ricamız bu olayı çözsünler. Bu sıradan birşey değil 4 saat boyunca beni burada gözetliyorlar bakıyorlar ben çıktıktan sonra bu girişimi yapıyorlar; ama bu iki olay birbirine benziyor, aşağı yukarı yaşları da orantılı birileri mi yönlendiriyor başka bir şey mi? Geçen sene de burada arabama vuruldu. Aynı gece saat 03.30'da koştuk peşinden ama yakalayamadık kaçtı. Bu kadar tesadüf olamaz. Burada 40 – 50 iş yeri var ama sadece beni hedef almaları enteresan birşey" dedi.