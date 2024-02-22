Esenyurt'ta Kaldırımda İlerleyen Tır Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kaldırımda İlerleyen Tır Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Esenyurt\'ta Kaldırımda İlerleyen Tır Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Esenyurt'ta kaldırımda ilerleyen bir tır sürücüsüne 10 bin 785 lira para cezası uyguladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışmada, tırın sürücüsü H.A. olduğu belirlendi. Sürücüye trafik kurallarına uymamak, saygısızca araç kullanmak, yayalara öncelik vermemek ve muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak gibi suçlardan ceza kesildi. Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan dolayı H.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

22.02.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
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Esenyurt'ta kara yolunun kenarındaki kaldırımda ilerleyen tır sürücüsüne 10 bin 785 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, dün Hadımköy Yolu'ndaki bir tırın kaldırımda ilerleyerek yaya güvenliğini tehlikeye düşürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede 34 KA 7690 plakalı tırın sürücüsünün H.A. olduğu belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik işaret ve levhalara uymamak", "saygısızca araç kullanmak", "yayalara ilk geçiş hakkını vermemek", "muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak" ile çekiciye takılı 06 FH 0779 plakalı yarı römork için de "muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak" maddelerinden toplam 10 bin 785 lira ceza uygulandı.

Öte yandan H.A, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kaldırımda İlerleyen Tır Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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