Esenyurt'ta Karla Mücadele Çalışmaları - Son Dakika
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Esenyurt'ta Karla Mücadele Çalışmaları

Esenyurt\'ta Karla Mücadele Çalışmaları

Esenyurt Belediyesi, kar yağışı nedeniyle etkili temizlik ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

11.02.2025 15:17
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Esenyurt Belediyesi, kar yağışı nedeniyle ilçede günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışına karşı cadde ve sokaklardaki karlar temizlenerek, tuzlama çalışması yapıldı.

Çalışmalarda, 850 kişilik ekip, 12'si kar küreme aracı olmak üzere 90 iş makinesi, mobil mücadele aracı, 4 ikram aracı ve 6 ambulans görevlendirildi.

Kışla mücadele ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zor durumda kalmaması için ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam edecek.

Vatandaşlara kış lastiği uyarısı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Uğur İbrahim Bilici, şu anda 12 kar küreme ve tuzlama aracı ile 18 mobil araçla hizmet verdiklerini belirtti.

Mobil ekiplerin elle tuzlama yaparak da çalışmalara destek sağladığını aktaran Bilici, şunları kaydetti:

" AKOM'dan gelen bildirimler ve hava durumu raporlarına göre hemen teyakkuza geçiyoruz. 24 saat esasına dayalı bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmalara gece başladık. Kar yağışının şiddetine göre çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları ve rampalı yollar yerine daha düz güzergahları tercih etmeleri büyük önem taşıyor. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz."

İlçe sakinleri, herhangi bir olumsuzluk durumda belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezinden veya 544 373 69 78 numaralı Whatsapp iletişim hattı üzerinden taleplerini iletebilecek.

Kaynak: AA

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