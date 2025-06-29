Esenyurt\'ta Kayıp Adamın Cesedi Bulundu

Esenyurt'ta boş arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.
Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde boş arazide yürüyen vatandaşlar ceset görmeleri üzerine durumu polise bildirdi.
Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin 58 yaşındaki C.D'ye ait olduğu belirlendi.
Başından silahla vurulduğu tespit edilen C.D'nin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, C.D'nin ailesinin iki gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
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