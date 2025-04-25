Esenyurt'ta bir kişi, ayrı yaşadığı eşi ile baldızını silahla vurarak yaraladı.
Mehterçeşme Mahallesi'ndeki Gaziler Parkı'nın yakınındaki evde annesi ve 3 çocuğuyla yaşayan Pınar B. (38), deprem endişesiyle parkta kurdukları çadırda kalmaya başladı.
Parka gelen Turgut B. (50) ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Pınar B. arasında tartışma çıktı.
Turgut B, tartışma sırasında eşine ve baldızı Arzu K'ye (35) tabancayla ateş açtı.
Saldırıda abla-kardeş yaralanırken, şüpheli kaçmaya çalıştı.
Parktaki vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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