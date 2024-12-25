Esenyurt'ta Silahlı Yaralama

Esenyurt'ta, silahla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Akçaburgaz Mahallesi 3050. Sokak'ta bir kişi silahla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı A.S. (21), sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin incelemesinde şüphelilerin olay yerinden araçla kaçtığı belirlendi.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir binanın önüne sekerek gelen yaralıya çevredekilerin yardım etmesi yer alıyor.
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