Esenyurt\'ta kurulan suç örgütü 169 kişiyi dolandırdı

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Esenyurt'ta, kurdukları suç örgütüyle Fly Butik Rezidans projesindeki daireleri birden fazla kişiye satarak 169 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 86 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar, bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Müşteki sanık Metin Uçar, şikayetinin devam ettiğini belirterek, projeye 22 milyon dolar harcadığını, projesine çeteleşerek çöküldüğünü ve 151 müşterisine ahlaken borçlu olduğunu söyledi.

Herkese bu olayı anlattığını ifade eden Uçar, "Ben 4 yıldır haykırıyorum. 'Savcılığa gidin, suç duyurusunda bulunun.' diyorum. 900 satış var. Ben bunu size sundum. Bu arkadaşlar, 'Metin Uçar yönlendirdi.' dedi. Metin Uçar malını korumak istedi. Metin Uçar dolandırıcı değil, çete hiç değil. Ben çetenin yanından geçmem. Benden 150 kişi daire bekliyor. Daire teslimini yapamıyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda, Esenyurt'ta, kurdukları suç örgütü ile Fly Butik Rezidans projesindeki daireleri birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 86 sanık hakkında dava açıldı.

İddianamede, 169 kişi "müşteki" sıfatıyla yer alırken, aralarında komiser H.C. ile polis memuru M.K'nin de bulunduğu 5'i müşteki sanık olmak üzere 86 sanık bulunuyor.

Tutuklu Çetin Başkan Şimşek'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "nitelikli yağma", "nitelikli hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme", "silahla tehdit", "güveni kötüye kullanma", "silahla yaralama", "suç örgütünün isimlerini kullanarak tehdit", "hakaret", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 2 bin 60 yıla, tutuklu sanık Nihat Akyüz'ün ise benzer suçlardan 1683 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamedeki 84 sanığın ise benzer suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.