Esenyurt'ta Tır PTS Direğine Çarptı

Esenyurt'ta kontrolden çıkan tırın çarptığı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direği devrildi.
Orhangazi Mahallesi Hadımköy Caddesi'nde seyreden Mehmet Baydemir idaresindeki 35 AGR 648 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak PTS direğine çarptı.
Kazada PTS direğinin devrilmesi sonucu cadde trafiğe kapandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla tır ile PTS direği yoldan kaldırılırken, caddedeki trafik akışı normale döndü.
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