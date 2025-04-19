Esenyurt'ta Trafik Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta Trafik Saldırısı

Esenyurt\'ta Trafik Saldırısı

Ali Emre Mamati, motosikletli bir saldırganın aracına saldırısına uğradı. Saldırganın 45 suç kaydı var.

19.04.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğan Can CESUR/ -ESENYURT'ta otomobiliyle seyir halinde olan Ali Emre Mamati (22), 'hızlı gitsenize lan' diyen motosiklet sürücüsü Emre K.'nın saldırısına uğradı. Aracı tekmeleyen ve aynasını kıran motosikletli ardından uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili konuşan Ali Emre Mamati, "Mahalleye gel orada kavga edeceğiz' tarzında sözler söyledi. Ondan sonra aracın aynasını kırdı, tekme attı. Bize saldıran kişini 45 suç kaydı olduğunu öğrendik" dedi.

Olay, dün saat 13.45 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğal gaz teknikeri Ali Emre Mamati, arkadaşı Emirhan Sırmacıoğlu ile 34 JV 4030 plakalı otomobille seyretmeye başladı. O sırada otomobilin yanına 34 GYK 121 plakalı motosikletle yaklaşan bir kişi, 'hadi hızlı olun, niye hızlı gitmiyorsun, mahalleye gelin' sözleriyle küfretmeye başladı. Ali Emre Mamati ise kendisine hız sınırında gittiğini söyledi. Bunun üzerine motosikletli, Mamati'nin aracının camına yumruk atıp, çeşitli yerlerine de tekme attı. O sırada küfretmeye devam eden motosikletli saldırgan, aynayı kırarak hızla uzaklaştı.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Saldırı anı ise Emirhan Sırmacıoğlu'nun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü Ali Emre Mamati, emniyete giderek şikayette bulundu. Görüntüleri inceleyen polis, motosikletin plakasından saldırganın 45 adet suç kaydı olan Emre K. olduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken araçta ise yaklaşık 77 bin lira hasar olduğu öğrenildi.

'MAHALLEYE GEL ORADA KAVGA EDECEĞİZ'

Olayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Ali Emre Mamati, "Biz yolda ilerliyorduk, motorcu arkadan bir anda korna çaldı. Yanımıza yaklaşıp 'hızlı gitsenize lan' dedi. Bizde caddenin gidiş hızına göre ilerliyorduk. Ondan sonsa yanımıza yanaştı. Bizi darbetmeye çalıştı, 'araçtan inin' dedi. Bizde yönümüzü ters çevirip başka alana geçtik. Orada giderken tekrardan yanımıza geldi. Aracın camını açmamızı söyledi ve küfürler etti. Bize, 'mahalleye gel orada kavga edeceğiz burada iki kişisiniz, siz bana vuramazsınız' tarzında sözler söyledi. Ondan sonra aracın aynasını kırdı, tekme attı. Sonra biz karakola gidip şikayette bulunduk. Karakolda bize saldıran kişini 45 suç kaydı olduğunu öğrendik. Aracımız bayağı bir hasar aldı. Nereden baksanız 70-80 bin lira hasarı var. En kısa sürede yaptığının cezasını çekmesini bekliyoruz" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Motosiklet, Havacılık, Otomobil, Esenyurt, Ali Emre, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, trafik, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Trafik Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?
Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun rotası belli oldu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
Yeni sezonda uygulanacak TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
20:21 Anlaşma sağlandı Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig’de Anlaşma sağlandı! Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig'de
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:31 Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
18:44 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
18:29 Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 16:20:00. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Trafik Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement