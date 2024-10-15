Esenyurt\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Esenyurt'ta, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi 1825. Sokak'ta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, belirlediği adrese yaptığı operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.
İkamette yapılan aramada 869 gram uyuşturucu madde, 40 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 6 cep telefonu ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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