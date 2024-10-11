Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Esenyurt\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Esenyurt'ta gerçekleştirilen operasyonda, 605 gram marihuana ve 16,6 gram kokain ele geçirildi.

11.10.2024 23:47
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Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim'de Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2326. Sokak'taki evin önüne içinde uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen paket bırakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese giden ekipler, site içerisindeki plakasız bir motosikletin yanında şüpheli çantaya rastladı.

Şase numarası sorgulanan motosikletin çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, çantada 605 gram marihuana, hassas terazi ve satışa hazır vaziyette paketlenmiş madde buldu.

Ekipler, uyuşturucu maddenin devamının ihbardaki adreste olduğunu değerlendirerek arama yaptı.

Adresteki M.Ö. ile B.G'yi gözaltına alan ekipler, satışa hazır vaziyette 34,26 gram marihuana ile 16,60 gram kokain, 15 bin 50 lira, 1 dolar ve 3 telefon ele geçirdi.

Şüphelilerden M.Ö'nün "uyuşturucu madde ticareti", "taksirle yaralama", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "motosiklet hırsızlığı", diğer şüpheli B.G'nin ise "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama", "ruhsatsız silah bulundurma", "görevi yaptırmamak için direnme", "parada sahtecilik", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından emniyette kayıtları bulunduğu tespit edildi.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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