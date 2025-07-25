Esenyurt'ta Yaz Eğitimleri Başladı

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde yaz eğitimlerine katılan öğrenciler, drama, hızlı okuma, matematik, akıl ve zeka oyunları gibi birçok alanda eğitim alıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz tatilini değerlendirmek isteyen öğrencilere Çocuk Üniversitesi'nde eğitimler veriliyor. Haftanın farklı günlerinde verilen eğitimlerde çocuklar hem yeni bilgiler öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Drama, hızlı okuma, matematik, akıl ve zeka oyunları gibi çeşitli branşlarda eğitmenler eşliğindeki dersler, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Eğitimlerde öğrenciler kendilerini ifade etme ve dikkatlerini geliştirme fırsatı buluyor.

Her yaş grubuna uygun şekilde planlanan eğitimlerde, bireysel çalışmalar ve grup etkinlikleri yapılıyor.