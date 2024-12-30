Esenyurt'ta Zincirleme Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

Esenyurt\'ta Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 6 araç karıştı, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kamyonun fren arızası nedeniyle yaşandığı belirtilen kaza sonrası, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

30.12.2024 14:18  Güncelleme: 14:22
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ESENYURT TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Esenyurt - Avcılar Haramidere Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan 42 AGC 507 plakalı kamyon iddiaya göre frenindeki arıza nedeniyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önünde seyir halinde olan diğer araçlara çarptı.

ŞOFÖR SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

Sürücü kamyon içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Kamyonda sıkışan şoför ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 otomobil, 2 hafif ticari araç, 1 kamyon ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

'FRENİNİN PATLADIĞINI SÖYLÜYORLAR'

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü İbrahim Sevilmiş, "Sağ şeritte bekliyorduk, trafik duruyordu zaten. Arkadan sesler duydum, dikiz aynasına baktım, kamyon vura vura geliyor. Kendimi kurtarmak için sola attım ama bana da arkadan vurdu. Bütün arabalara vuran bu araba, freninin patladığını söylüyorlar. 6-7 araç var burada." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Zincirleme Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika

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