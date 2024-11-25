Eşini Uyuşturup İstismara Uğrattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eşini Uyuşturup İstismara Uğrattı

Fransa'da savcılık, Dominique Pelicot için 20 yıl hapis cezası talep etti. Cinsel istismar davası devam ediyor.

25.11.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da savcılık, eşini uyuşturarak yıllarca çok sayıda erkeğin cinsel istismarına uğrattığı gerekçesiyle yargılanan ve hakkındaki suçlamaları kabul eden baş sanık Dominique Pelicot'un 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülke gündemine oturan ve Avignon kentinde yaklaşık 3 aydır süren cinsel istismar davasında sona yaklaşıldı.

Savcılık, eşini uyuşturarak 10 yılı aşkın süredir 50 kişinin cinsel istismarına maruz bırakmakla suçlanan baş sanık Pelicot'un 20 yıl hapse çarptırılmasını talep etti.

Davanın görüldüğü Vaucluse Ceza Mahkemesinin sanıklar hakkındaki nihai kararını aralık sonunda açıklaması bekleniyor.

Pelicot, 17 Eylül'de çıkarıldığı duruşmada yöneltilen suçların tamamını kabul ettiğini ve mahkeme salonundaki diğer 50 sanık gibi kendisinin de cinsel istismarcı olduğunu söylemişti.

Avignon'da 72 yaşındaki Gisele Pelicot'un, eşi Dominique Pelicot tarafından uyuşturularak onlarca erkeğin tecavüzüne uğramasına ilişkin dava, eylül başında görülmeye başlanmış ve ülkede tepkilere yol açmıştı.

Gisele Pelicot, duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Güncel, Aralık, Fransa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini Uyuşturup İstismara Uğrattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
02:17 Marmara Adası’nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 17:35:56. #1.12#
SON DAKİKA: Eşini Uyuşturup İstismara Uğrattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.