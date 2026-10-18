Eşinin, çocuklarını göstermediğini iddia edip, boğazına bıçak dayadı

Eşinin, çocuklarını göstermediğini iddia edip, boğazına bıçak dayadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BURSA’da, eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini öne sürerek boğazına bıçak dayayan D.Ö. (35) adlı kadın, polisin yaklaşık 1 saat süren ikna çabası sonucu yara almadan kurtarıldı.
Bursa’da çocuklarıyla görüştürülmediğini iddia eden 35 yaşındaki D.Ö. isimli kadın, caddenin ortasında boğazına bıçak dayadı. Bölgeye gelen polis ekipleri, uzun süren görüşmenin ardından kadını ikna etti.
ÇOCUKLARINI GÖREMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Çırpan Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde saat 14.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre eşinin çocuklarını kendisine göstermemesi nedeniyle bunalıma giren D.Ö., boğazına bıçak dayadı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 SAATLİK İKNA ÇABASI
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, D.Ö.’yü ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ikna edilen kadının elindeki bıçak alındı.
AMBULANSA GÖTÜRÜLÜRKEN YERE YIĞILDI
Çevredeki vatandaşlar, polis ekiplerinin başarılı çalışmasını alkışlayarak kutladı. Bu sırada olaydan yara almadan kurtulan D.Ö., sağlık kontrolü için ambulansa götürüldüğü sırada baygınlık geçirerek yere yığıldı.
Genç kadının ambulansta sağlık kontrolü yapıldı. Öte yandan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?