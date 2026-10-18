Eşinin, çocuklarını göstermediğini iddia edip, boğazına bıçak dayadı

Bursa’da çocuklarıyla görüştürülmediğini iddia eden 35 yaşındaki D.Ö. isimli kadın, caddenin ortasında boğazına bıçak dayadı. Bölgeye gelen polis ekipleri, uzun süren görüşmenin ardından kadını ikna etti.

ÇOCUKLARINI GÖREMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Çırpan Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde saat 14.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre eşinin çocuklarını kendisine göstermemesi nedeniyle bunalıma giren D.Ö., boğazına bıçak dayadı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 SAATLİK İKNA ÇABASI

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, D.Ö.’yü ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ikna edilen kadının elindeki bıçak alındı.

AMBULANSA GÖTÜRÜLÜRKEN YERE YIĞILDI

Çevredeki vatandaşlar, polis ekiplerinin başarılı çalışmasını alkışlayarak kutladı. Bu sırada olaydan yara almadan kurtulan D.Ö., sağlık kontrolü için ambulansa götürüldüğü sırada baygınlık geçirerek yere yığıldı.

Genç kadının ambulansta sağlık kontrolü yapıldı. Öte yandan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.