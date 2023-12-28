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Eşinin Kardeşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Eşinin Kardeşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde eşinin kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ersin Köse, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Köse, ifadesinde kendini korumak için bıçağı çıkarttığını söyledi.

Eşinin Kardeşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı
28.12.2023 - 21:27,
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ENİŞTE TUTUKLANDI

Samsun'un Bafra ilçesinde eşinin kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ersin Köse, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Alkol alırken Semih bana hakaret etti ve tehdit etti. Konuşmak için birlikte evden dışarı çıktık. Ben evdeki sustalı bıçağımı da olabilecek bir olaya karşı yanımda götürdüm. Semih bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için belimdeki bıçağı çıkartıp salladım" dedi.

Mahkemeye çıkarılan Ersin Köse tutuklanarak, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Emre ŞAHİNOL/BAFRA,(Samsun),

Kaynak: DHA
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