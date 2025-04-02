Esir Aileleri: Netanyahu, Esirleri Diri Diri Gömüyor - Son Dakika
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Esir Aileleri: Netanyahu, Esirleri Diri Diri Gömüyor

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'deki saldırılarla ilgili Netanyahu'yu eleştirdi ve esirlerin feda edildiğini vurguladı.

02.04.2025 12:16
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İsrailli esirlerin aileleri, ordunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bu sabah başlattığı kapsamlı kara saldırısı ile Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "esirleri diri diri mezara gömdüğünü" belirtti.

Aileler, kurdukları çatı platformdan yaptıkları yazılı açıklamada, Refah'taki işgali genişletme kararından dolayı "dehşete kapıldıklarını" ve Gazze'de tutulan yakınlarının "kurban edildiğini" vurguladı.

Açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun "İsrail ile Hamas arasında imzalanan anlaşmayı uygulamayı reddettiği ve esirleri diri diri mezara gömdüğü" ifade edildi.

Esirlerin yakınları, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze Şeridi'nde işgal ve kara saldırılarının genişletileceğini duyurmasının ardından yayınladıkları açıklamada, "Esirlerin 'toprak kazanımları' uğruna feda edilmesine mi karar verildi?" sorusunu sordu.

İsrail hükümetinin esirleri bir anlaşmayla geri getirmek ve saldırıları sona erdirmek yerine Gazze'ye daha fazla asker gönderdiği ve çatışmaların defalarca yaşandığı aynı bölgelere asker konuşlandırdığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hamas tarafından tutulan 59 esirin serbest bırakılmasının sorumluluğu İsrail hükümetine aittir. Bu misyonun öncelikler arasında en alt sıralara itilmesi ve sadece ikincil bir hedef haline gelmesi ciddi endişelerimiz arasındadır."

İsrail'den Gazze'nin güneyindeki Refah'a kapsamlı kara saldırısı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu sabah Gazze Şeridi'ne saldırıları genişlettiklerini ve daha fazla toprak işgal etmeyi amaçladıklarını duyurmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN da gece boyu süren yoğun hava saldırılarının ardından bu sabah 36. Tümen'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine karadan girdiğini belirtmişti.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1042'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 542'i aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 399'a, yaralıların sayısı da 114 bin 583'e yükseldi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esir Aileleri: Netanyahu, Esirleri Diri Diri Gömüyor - Son Dakika

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