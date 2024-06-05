Eski AK Parti Milletvekili Niyazi Pakyürek'in Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Eski AK Parti Milletvekili Niyazi Pakyürek'in Cenazesi Defnedildi

Eski AK Parti Milletvekili Niyazi Pakyürek\'in Cenazesi Defnedildi

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'in cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Vatan Mahallesi Camisi'ne getirildi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve birçok vatandaşın katıldığı törenin ardından Pakyürek'in cenazesi Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

05.06.2024 14:42
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Bursa'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'in cenazesi defnedildi.

Pakyürek'in cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Vatan Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, eski milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TBMM 22. Dönem milletvekili Pakyürek'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski AK Parti Milletvekili Niyazi Pakyürek'in Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

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