Eski Başkan Yoon Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Eski Başkan Yoon Gözaltına Alındı

09.07.2025 18:25
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Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, tutuklama kararı beklemek üzere gözaltına alındı.

Güney Kore'de 3 Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetimin ardından görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında olası tutuklama kararını beklemek üzere Seul Gözaltı Merkezi'ne sevk edildi.

Yonhap'ın haberine göre, özel yetkili savcıların, hakkında soruşturma devam eden Yoon için talep ettiği tutuklama kararı, Seul Merkez Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmada değerlendirildi.

Duruşmada ifade veren ve hakkındaki iddiaları reddeden Yoon'un, tutuklama kararı netleşene kadar Seul Gözaltı Merkezi'ne gönderildiği belirtildi.

Mahkemenin, Yoon hakkında tutuklama kararı çıkarıp çıkarılmayacağına yönelik nihai kararı gün içinde ya da yarın vermesi bekleniyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturmayı yürüten ekipten özel yetkili savcı Cho Eun-suk, 6 Temmuz'da Seul Merkez Bölge Mahkemesine başvurmuştu.

Cho, "yetkisini kötüye kullanma, resmi belgelerde sahtecilik, 'Başkanlık Güvenlik Yasası'nın' ihlali ve özel resmi görevlerin engellenmesi" gerekçeleriyle Yoon hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti. Ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.

Soruşturma kapsamında ifade vermesine yönelik yapılan çağrıları dikkate almayan Yoon, 28 Haziran'da ilk kez ifade vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Başkan Yoon Gözaltına Alındı - Son Dakika

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