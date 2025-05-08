Eski Eşin Kaçırma Girişimi Cinayetle Sonuçlandı

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'yu kaçırmaya çalıştığı sırada katleden eski eşi Rüstem Elibol ve üç suç ortağı tutuklandı.

5 Mayıs Pazartesi günü Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak yarı zamanlı çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol ve yanındakiler tarafından zorla bir araca bindirmeye çalışıldı. Kaçırılmak istenen Aksu, Elibol ve yanındakilere direndi. Bu sırada Elibol tarafından silahla vurularak hayatına son verildi.

Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, eski eş Rüstem Elibol olayda kullandığı silahla birlikte Eyüpsultan'da; diğer üç suç ortağı ise Silivri'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Rüstem Elibol ve suç ortakları sabah saatlerinde Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nden Çağlayan'a, istanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Daha sonra hakimlik Semih Yapar, Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman'ın tutuklanmasına karar verdi.