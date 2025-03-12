Eski Eşinin Katlettiği Kadın Toprağa Verildi

Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

ZONGULDAK - İstanbul'da eski eşi tarafından öldürülen Gülnur Akalın, memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

İstanbul Esenyurt'ta 10 Mart günü meydana gelen olayda Tuncer Batmaz ve eski eşi Gülnur Akalın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında eline aldığı bıçakla Akalın'ı bıçaklayan Tuncer Batmaz, ardından aynı bıçakla intihar etti.

Hayatını kaybeden Batmaz ve Akalın'ın cansız bedenleri otopsi işlemlerinin ardından memleketleri olan Zonguldak'a gönderildi.

Akalın için merkeze bağlı Taşçılar köyündeki köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Köy halkının da katılımıyla helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tuncer Batmaz'ın cenazesi merkez ilçeye bağlı Keller köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.