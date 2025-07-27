Eski Hastanede Yangın: Yangın Söndürüldü

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki eski hastane binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Nusratiye Mahallesi Kuvayımilliye Caddesi'ndeki eski Mersin Devlet Hastanesinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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