Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, Gazze'ye yardım girişinin durdurulmasını istedi - Son Dakika
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Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, Gazze'ye yardım girişinin durdurulmasını istedi

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı emekli General Giora Eiland, yoğun saldırı ve kuşatma altındaki 2,3 milyon insanın hayatta kalma mücadelesi verdiği Gazze'ye yardım girişinin durdurulması çağrısında bulundu. İsrail'deki 'FM 103' radyosuna konuşan Eiland, 'İsrail, Gazze'ye sivil yardımları artıracak olursa, kesinlikle bir esir takası anlaşması olmaz.' dedi. Yardımların artırılarak Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin idamına hükmedildiğini savunan Eiland, yardımların artırılması ile esir takası anlaşması arasında nasıl bir ilişki olduğunu ise söylemedi. Eiland'ın bu çağrıyı, uluslararası toplumun yardımların artırılması yönünde adımlar atmaya başladığı bir süreçte yapmış olması dikkati çekti. Uluslararası örgütler, son haftalarda büyük bir insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'ne yardım girişinde büyük azalma olduğunu raporlarına yansıtıyor. İsrail'in karadan insani yardımların girişine izin vermemesinden dolayı bazı ülkeler Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırmaya çalışmıştı.

05.03.2024 15:29
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Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı emekli General Giora Eiland, yoğun saldırı ve kuşatma altındaki 2,3 milyon insanın hayatta kalma mücadelesi verdiği Gazze'ye yardım girişinin durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail'deki "FM 103" radyosuna konuşan Eiland, "İsrail, Gazze'ye sivil yardımları artıracak olursa, kesinlikle bir esir takası anlaşması olmaz." dedi.

Yardımların artırılarak Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin idamına hükmedildiğini savunan Eiland, yardımların artırılması ile esir takası anlaşması arasında nasıl bir ilişki olduğunu ise söylemedi.

Eiland'ın bu çağrıyı, uluslararası toplumun yardımların artırılması yönünde adımlar atmaya başladığı bir süreçte yapmış olması dikkati çekti.

Uluslararası örgütler, son haftalarda büyük bir insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'ne yardım girişinde büyük azalma olduğunu raporlarına yansıtıyor.

İsrail'in karadan insani yardımların girişine izin vermemesinden dolayı bazı ülkeler Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırmaya çalışmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, Gazze'ye yardım girişinin durdurulmasını istedi - Son Dakika

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