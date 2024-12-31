Eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri, Vefatının 63. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
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Eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri, Vefatının 63. Yıl Dönümünde Anıldı

Eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri, Vefatının 63. Yıl Dönümünde Anıldı

Ahmet Tevfik İleri, vefatının 63. yıl dönümünde Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İleri'nin eğitim ve demokrasi tarihindeki önemine değinerek onun anısını yaşatma vurgusu yaptı.

31.12.2024 14:18  Güncelleme: 14:30
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ESKİ Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri, vefatının 63'üncü yıl dönümünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı törenle kabri başında anıldı.

Demokrat Parti hükümetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra çeşitli bakanlık görevlerini üstlenen Ahmet Tevfik İleri için vefatının 63'üncü yılında Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı. Ahmet Tevfik İleri için dua edilmesinin ardından Bakan Tekin basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Bakan Tekin, "Tevfik İleri'yi vefatının 63'üncü yılında burada andık. Sadece eğitim tarihimizde değil, aynı zamanda demokrasi tarihimizde de çok derin yeri olan bir büyüğümüz. Bulgaristan'da Türk vatandaşlarının mezarlıklarına yönelik Bulgarlar tarafından yapılan saldırıları protesto etmek için yaptığı organizasyonlar ve Türkiye'de belki bu anlamda üniversite öğrencilerinin gençlik, toplumsal problemlerle ilgili gençlik hareketlerinin ilk örneklerinden bir tanesi" dedi.

Bakan Tekin, Ahmet Tevfik İleri'nin eğitim tarihinde yeri doldurulamaz bir faaliyet alanı olduğuna vurgu yaparak, "Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Mekanı cennet olsun. Biz de aslında bu felsefenin devamı niteliğinde bir noktadayız şu anda. Nesil yetiştirmek, iyi insan yetiştirmek üzere Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini kurguladık. Aynı şekilde vatansever, merhamet sahibi, ahlaken sağlam, bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek konusundaki çabalarımız açısından bizim için de ufuk açıcı, yol gösterici çalışmaları yapmış. Bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU- Ali Eren İĞDE/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri, Vefatının 63. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika

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