Eski Traktörler Çiftçilerin Sorunu

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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, eski traktörlerin çiftçilere sorun yarattığını belirterek, "Eski traktörler daha çok mazot tüketiyor, daha fazla tamir gerektiriyor. Çiftçilerimizin bu yükle başa çıkması zor. Ömrünü tamamlamış traktörlerin yenilenmesi için mutlaka destek sağlanmalı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde çiftçilerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Çiftçilerin traktör alımının teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, "Ülkemizde çiftçi için toprak varsa traktör de olacak ama ne yazık ki traktörlerin yüzde 50'si 20 yaşın üzerinde. Eski traktörler daha çok mazot tüketiyor, daha fazla tamir gerektiriyor. Çiftçilerimizin bu yükle başa çıkması zor. Ömrünü tamamlamış traktörlerin yenilenmesi için mutlaka destek sağlanmalı. Yaşlı traktör verim kaybı yanında sanayide tamirden çıkmadığı için gider kaybını da artırıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu traktör eski olduğu için daha fazla mazot yakıyor"

25 yıllık traktörünü yenileyemediğini söyleyen bir çiftçi, yaşadığı sorunları, "Traktörüm 25 senelik, yokluktan dolayı yenileyemiyorum. Ürettiğimizden para kazanamıyoruz. Patatesler ambarlarda kaldı, çürüyor. Bu traktör eski olduğu için daha fazla mazot yakıyor. Geçen yıl mazotu 30-35 liraydı, bu yıl 48 lira. Bu fiyatlarla neyle dolduruyoruz, nasıl dolduruyoruz, biz biliyoruz. Traktörün masrafı bitmiyor" şeklinde anlattı.

Bir tamirci esnafı ise artan yedek parça fiyatlarından şikayet ederek, "Eskiden 100 liraya aldığımız parçayı şimdi 200 liraya alıyoruz. Çiftçi traktörünü tamir ettirmekte bile zorlanıyor" diye konuştu.

"Çiftçilerimize yönelik ekipman destekleri artırılmalı"

Ömer Fethi Gürer de eski traktörlerin çiftçiye maliyet yüklediği kadar ekonomik zarara da neden olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Avrupalı bir çiftçi, traktöründen yılda bin saat faydalanırken, bizde bu rakam sadece 500 saat. Bu da hem mekanik hem ekipman açısından çiftçiye daha az fayda sağlıyor ama daha çok gider yaratıyor. Traktörlerin lastik fiyatları bile 20 bin liraya çıktı. Bugünkü ekonomik koşullarda çiftçiler lastik yenileyemiyor, eski lastiklerle çalışmaya devam ediyor. Bu durum, hem giderleri artırıyor hem de çiftçinin gelirini düşürüyor. Çiftçilerimize yönelik ekipman destekleri artırılmalı. Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre çiftçilere verilmesi gereken destek 615 milyar lira ama bu yıl sadece 35 milyar lira destek sağlandı. Eğer kanunun öngördüğü destek verilse, çiftçiler traktörlerini yenileyebilir."

Patates üreticisi bir çiftçi, ürettikleri ürünlerin para etmediğini söyleyerek "Çiftçi zaten bitti. Ürünlerimizi ambarlara koyduk ama satan yok. Şimdi yanına varmaya korkuyoruz, sinek eve yürüdü, patates çürüdü. Depoladık ama ürünlerimiz para etmiyor" dedi.

"Tüccarın insafına bırakılan bu sistem değişmeli"

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne çağrıda bulunan Gürer, şunları söyledi:

"Bir an önce bölgeye gelip patatesleri almalı. Çiftçinin en azından girdi maliyeti ve makul bir karını karşılamalı. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi sadece belli kişilerin ürünlerini alır, gariban çiftçinin ürününü bırakırlarsa bu kabul edilemez. Üreten kazanamıyor, tüketen ise pahalı ürün alıyor. Tüccarın insafına bırakılan bu sistem değişmeli. Kamucu bir anlayışla TMO ve Tarım Kredi Kooperatifleri devreye girmeli, çiftçinin ürününü alıp piyasaya uygun fiyatla satmalı ki hem üretici hem tüketici kazansın."

Gürer, artan mazot fiyatları nedeniyle çiftçinin traktörü sınırlı kullandığını belirterek, "Çiftçi mazot alamadığı için tarlasının bir kısmını sürüp traktörünü evin önüne çekiyor. Mazot alacak parası olmayan çiftçiler bazen 1-2 litre mazot alıp işlerini görmek zorunda kalıyor. Alabildiği kadar mazotla tarla sürüp ekim yapmaya çalışıyor" diye konuştu.