Eskişehir'de 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı, şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı, şüpheliler yakalandı

Eskişehir\'de 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı, şüpheliler yakalandı

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-15 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, Çamlıca, Şirintepe, Kırmızıtoprak, Emek, Esentepe ve 71 Evler mahallelerinde yaşanan 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 23 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

16.03.2024 11:47  Güncelleme: 11:49
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Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-15 Mart'ta yapılan çalışmalarda, 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Çamlıca, Şirintepe, Kırmızıtoprak, Emek, Esentepe ve 71 Evler mahallelerinde yaşanan 21 hırsızlık olayıyla ilgili şüpheliler yakalandı.

Adli ve önleme çalışmalarında gözaltına alınan 23 zanlının adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Eskişehir, Esentepe, Çamlıca, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı, şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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