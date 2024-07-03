Eskişehir'de 22 Bin 302 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 22 Bin 302 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir\'de 22 Bin 302 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 22 bin 302 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

03.07.2024 11:55
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ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin durduğu araçta 22 bin 302 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen araç kent girişinde durduruldu. Yapılan aramada 22 bin 302 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler M.Ö. ve E.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 22 Bin 302 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 22 Bin 302 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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